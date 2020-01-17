Вчені: багаті люди живуть довше

Згідно з новими дослідженнями, здоров'я залежить безпосередньо від рівня добробуту.

У виданні Journal of Gerontology опублікована нова робота, в якій стверджується, що забезпечені люди в середньому втрачають працездатність на 8-9 років пізніше, ніж бідні.

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Вчені провели дослідження, в якому взяли участь близько 25 тисяч людей у віці від 50 років на території Англії та США. Принципових відмінностей між країнами виявлено не було. А от рівень життя явно став вирішальним фактором, що і визначає якість життя в цьому віці.

Так, після 50 років більш забезпечена група населення зберігає здоров'я ще близько 31 року, в той час як менш забезпечена 22-23. "Різниця в якості життя щодо здоров'я існує і в Англії, і в Америці, причому цифри практично не відрізняються", – йдеться у висновку групи вчених з University College London, які проводили дослідження.

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