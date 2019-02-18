Вбиваючи Єву: з'явився трейлер другого сезону серіалу

У мережі з'явився трейлер до нового сезону драматичного трилера Вбиваючи Єву. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал BBC America потішив фанатів промо до другого сезону "Вбиваючи Єву" (Killing Eve), прем'єра якого запланована вже на 7 квітня.

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Сюжет продовжить показувати як співробітниця вже розвідки Єва Поластрі намагається вистежити та знешкодити найманого кілера Вілланель. Доволі дивні стосунки між жінками лише загострюються з кожним епізодом. Відзначимо, що у головних ролях зіграли Джоді Комер ("Тринадцять", "Доктор Фостер") та Сандра О ("Анатомія Грей").

Вбиваючи Єву: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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