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Пуститися берега: Netflix покаже продовження культового серіалу

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Пуститися берега стане повнометражним фільмом - фото 1
Пуститися берега стане повнометражним фільмом

Фільм за культовим серіалом "Пуститися берега" покажуть на Netflix, а згодом його продемонструють у кабельній мережі AMC.

Наразі компанія не розголошує деталей, пов'язаних із сюжетом. Також невідомо, чи чекає на прихильників повнометражний фільм чи його розіб'ють на кілька частин.

І ще: Пуститися берега: як змінилися зірки серіалу за 10 років

Вже відомо, що сценаристом і режисером стрічки буде Вінс Гілліган. Він, власне, підтвердив цю інформацію.

За серіалом знімуть повнометражний фільм - фото 307717
За серіалом знімуть повнометражний фільм

Також з'явилася інформація, що зйомки стартували восени минулого року в штаті Нью-Мексико. Проект отримав кодову назву Greenbriar. Сама стрічка, швидше за все, вийде на екрани у 2020 році.

Серіал "Пуститися берега" виходив у ефір на телеканалі AMC з 2008 по 2013 роки. Головні ролі в ньому зіграли актори Браян Кренстон та Аарон Пол.

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Джерело: Deadline
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