Розповідь служниці: дата виходу і деталі третього сезону

У мережі оголосили дату виходу третього сезону серіалу "Розповідь служниці", а також розповіли приємні деталі нових епізодів у тизері. Дивіться нове відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сервіс Hulu потішив шанувальників новою інформацією про третій сезону шалено популярного серіалу "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale). Стало відомо, що дата виходу 3 сезону серіалу запланована вже на 5 червня.

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До того ж, творці вирішили одразу ж презентувати три епізоди, а не один. А всього у третьому сезоні буде 13 серій.

"Ми хотіли виділити на серіал якомога більше часу, щоб втримати його якість", – наголосив віце-президент сервісу Крейг Ервіч.

Серіал "Розповідь служниці" розповідає про те, як в антиутопічному світі жінки живуть майже без прав, і лише одна зі ста здатна народити дитину. Відтак чоловіки створили спецтабори, у яких ті жінки мають допомагати продовжувати рід офіцерів, дружини яких не можуть цього зробити. Серіал знято за книгою Маргарет Етвуд, яка стала світовим бестселером

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