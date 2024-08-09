"Вбиваєш мене": MÉLOVIN презентував кліп, знятий у київському підземеллі

Український виконавець MELOVIN запрем'єрив кліп на новий сингл "Вбиваєш мене". Зйомки стали справжнім випробуванням для артиста та знімальної групи, адже проходили у занедбаних підземних тунелях Києва.

Дивіться неймовірний кліп на YouTube. У мережі шанувальники творчості артиста вже оцінили його нову роботу.

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Щоб дістатися до локації, творчій команді довелося подолати понад 3,5 кілометри. Проте на цьому пригоди не закінчилися, виявилося, що це не просто тунелі, а колектор, в який стікають сезонні опади, а тому рівень води міг піднятися в будь-яку хвилину.

Для мене це був перший такий досвід роботи. Зізнаюся: дуже нервував. І не лише через свою реакцію, а більше переживав за команду. Я намагався триматися, не показувати емоцій на камеру, та ще й підтримувати інших. Навіть не приймав заспокійливе, натомість став своєрідним психотерапевтом на майданчику, бо тривожність відчувалася у всьому, – зізнається MELOVIN.

На пісню "Вбиваєш мене" зняли mood video, який передає настрій і емоції. MELOVIN зазначає, що через відео відчувається замкнутість простору, скутість та навіть відсутність можливості дихати.

Це mood video – моя інтерпретація. Тепер ваша черга, приміряти й обрати власне значення цієї роботи. Моє не настільки важливе тут як ваше. Сумнівайтеся, думайте, шукайте, обирайте самі про що вона для вас, – додає артист.

Нагадаємо, що вперше пісню "Вбиваєш мене" артист виконав під час музичного фестивалю Atlas United 2024 у Києві. Тоді наприкінці виступу у його спину поцілив постріл, а на екрані постав напис: "Полон – не бутафорія. Полон вбиває. FREE AZOV".

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