"Чужію я": Гурт NAZVA та Brykulets випустили пісню про втрачене відчуття дому

Молоді українські музиканти NAZVA та Brykulets презентували першу після Нацвідбору на Євробачення-2024 пісню. Трек "Чужію я" розповідає про тугу за рідним домом.

Композиція вже доступна на всіх музичних платформах.

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Багато людей не можуть повернутися до своєї країни, міста, району, квартири, будинку, села, містечка... Дехто це не може зробити через політичне вимушене переселення, дехто через те, що мусить боротись за своє місто поза його межами, а хтось просто через сварку з рідними не може зайти до рідного дому, – розповіли музиканти.

NAZVA – гурт галицько-донбаський, Павло Гоц зі Львова, а Ярослав Яровенко з Горлівки і не був в себе вдома з 2014 року через окупацію. Саме тому на обкладинці треку зображена дорога вʼїзду в Горлівку. Роботу намалював художник #NEIVANMADE.

Текст я з Іваном накидали дуже швидко і довгенько думали над приспівом. Тут допомогла історія Дмитра Мазуряка з гурту KAZKA. Коли він описував своє прибуття в рідний Іспас на Маланку опісля довгого життя у Києві, саме так він і сказав "Я тут чужію", точніше і не скажеш, – поділився думками про написання треку Павло Гоц.

Пісня є першою роботою з майбутнього альбому гурту NAZVA – великої роботи про важливість відчуття, звідки ти родом і яке твоє коріння. Також це перша пісня, яка записана у складі з Андрієм Кізімом (баритон-саксофон), Софією Бершовою (флейта) та Данилом Білоусом (ударні).

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