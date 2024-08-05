Сучасна українська мантра: TAYANNA та Serge Proshe випустили пісню "Ecstatic"

Українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) обожнює йогу та духовні практики. Тому не дивно, що її нова пісня "Ecstatic" за участі діджея Serge Proshe дуже схожа на мантру.

TAYANNA створила трек, що занурює у гіпнотичний медитативний стан. Слухайте "Ecstatic" на всіх музичних платформах.

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Діджей Serge Proshe підтвердив, що йому хотілося створити трек, який занурював би у гіпнотичний медитативний стан, і TAYANNA максимально цьому посприяла.

Мені хотілося створити трек, який занурював би у гіпнотичний медитативний стан, але в цьому випадку цю роль взяв на себе приголомшливий вокал TAYANNA. Моє ж завдання було створити грув, який би органічно доповнив вокал, тому на нашій обкладинці можна побачити образи двох танцюристів. Я був дуже радий працювати з TAYANNA. Це було чудово і легко, вона не тільки зовні, але внутрішньо дуже красива людина, а її приголомшливий голос доповнює її образ. Коли вона поділилася зі мною першими нарисами цієї пісні ми обидва відчули, що можемо створити щось надзвичайне разом, – коментуєSerge Proshe.

Трек "Ecstatic" є музичним втіленням історії кохання, яке пройшло. Композиція звертається до слухачів із закликом відкрити своє серце для нових емоцій, відпустити минуле та будувати плани на щасливе майбутнє. Пісня служить нагадуванням, зо завершення однієї історії є початком другої.

Мій творчий шлях завжди був відображенням моїх емоцій. "Ecstatic" стала своєрідною терапією для вираження та прояву своїх внутрішніх конфліктів і переживань. Ця композиція стала моєю власною аутентичною історією, де я відпускаю те, що було, і визнаю те, що буде, – коментує TAYANNA.

Ця композиція стала першим кроком у спільному творчому шляху TAYANNA та Serge Proshe, і вони вже мають плани продовжити цю співпрацю у майбутньому.

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