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Вбитий горем: Бред Пітт відреагував на звинувачення Джолі у домашньому насильстві

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Пітт і Джолі - фото 1
Пітт і Джолі / pagesix

57-річний Бред Пітт вкрай засмучений тим, що інформація про готовність 45-річної Анджеліни Джолі представити докази домашнього насильства з його боку стала надбанням громадськості. Документи, які актриса подала до суду, є приватними і були запечатані, однак про них стало відомо публіці завдяки ЗМІ.

Видання The Blast поширило конфіденційну інформацію. Бред убитий горем через те, що Анджеліна пішла цим шляхом. Після їхнього шлюбу залишилося багато емоцій. Він взяв на себе відповідальність за свої дії і зізнався в своїх минулих проблемах, він перестав пити.

І ще: Джолі погрожує оприлюднити докази домашнього насильства з боку Пітта

Джерело додало, що актор говорив, що у нього були проблеми з алкоголем і наркотиками, коли він був одружений з Анджеліною Джолі. Однак він ніколи не був заарештований або звинувачений у домашньому насильстві під час шлюбу з актрисою. Єдиним відомим інцидентом стала сварка актора з їх старшим сином Меддоксом на борту літака, коли той заступився за матір під час її суперечки з чоловіком.

Бред і його команда ніколи не нападали на Анджеліну. Але вони вважають, що цей витік був розрахований на те, щоб похитнути громадську думку до завершення їх судового процесу. Бред відчуває себе все більш ізольованим від своїх дітей, і він просто спустошений.

Вбитий горем: Бред Пітт відреагував на звинувачення Джолі у домашньому насильстві - фото 452530

Це цікаво: Бред Пітт нагадав підписникам свою найпровокативнішу фотосесію у зухвалих сукнях

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