Важкоатлети з усього світу влаштували флешмоб на підтримку України

До роковин повномасштабного вторгнення росії до України важкоатлети запустили флешмоб на підтримку українського народу. Дивіться мотиваційне відео нижче.

Спортсмени роблять вправи, підіймають штангу з жовто-блакитними дисками, підписує відео флешмобу його автор.

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"Міжнародному олімпійському комітету пора вже мати принципову позицію", – йдеться у відео. Вкінці відео важкоатлетка показує на надпис "Мир".

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