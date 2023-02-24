Легендарна "Пташка" з Азовсталі знову заспівала – дивіться проникливе відео

У мережі шириться відео відомої "Пташки зі сталі" Катерини Поліщук, парамедикині-доброволиці Національної Гвардії України, де дівчина заспівала народну пісню "Місяць на небі".

Відео опублікували у мережі Instagram.

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У 2022 році Катерина приїхала працювати до госпіталю в Маріуполі, де згодом росіяни розбомбили шпиталь, після чого дівчина з іншими парамедиками потрапила на завод Азовсталь. Стала відома завдяки виконанню кількох українських патріотичних пісень (зокрема "Зродились ми великої години", "Нам не страшний червоний гніт", "Батько наш – Бандера") в підвалах "Азовсталі" під час російських обстрілів.

19 травня Катерина з іншими медиками та військовослужбовцями, виконуючи наказ, вийшла з заводу "Азовсталь", після чого всі оборонці "Азовсталі" потрапили у російський полон. Дівчина втратила в оточеному Маріуполі коханого Ярослава та близького друга Віталіка, котрі служили у 36 ОБрМП. 21 вересня відбувся обмін полоненими, серед них була Катерина.

Відтак дівчина стала символом незламності України.

Дивитися відео "Пташки зі сталі", яка проникливо заспівала під звуки скрипки:

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