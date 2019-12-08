Важко повірити: австралієць перетворив амбар у розкішний дім

Старенькі амбари сьогодні є доволі популярною основою для сучасних помешкань, адже мають вдосталь простору. Це підтверджує й ефектний будинок від австралійця, який змушує затримувати погляд.

Френк Стаффорд з Голд-Косту настільки обожнює різноманітні телевізійні шоу про будівництво та апгрейд домівок, що вже має досвід у перетворенні 16 помешкань! Нещодавно він завершив роботу над старим амбаром, який сьогодні є розкішним будинком для великої родини. Френк разом з архітектором та будівельником зуміли втілити в реальність доволі простий, але стильний задум.

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Відтак, на площі у 817 квадратних метрів розмістили вітальня, 4 спальні, 3 ванни, кухня та затишна відпочинкова зона з виходом на вулицю. Незабаром будиночок мрії вже знайде свого господаря, адже Френк вже виставив його на аукціон та шукає нову будівлю для кардинальних змін.

Джерело всіх фото: realestate.com.au

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