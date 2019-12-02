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Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото

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Старе бунгало стало сучасним домом - фото 1
Старе бунгало стало сучасним домом / Ashley Gendek

Стареньке бунгало на півдні Англії отримало нове життя завдяки талановитим архітекторам, які зробили з нього сучасний котедж з розкішним видом на ліс. Виглядає справді круто!

Архітектурна компанія RX Architects втілила у життя проєкт під назвою Watcombe Cottage, який розмістився на місці старенького будиночка 1920-х років у заповіднику Flatropers Wood у графстві Східний Сассекс в Англії. Звідси відкривається чудовий краєвид на ліс та поле, тому можна і наблизитись до природи, і не забувати про сучасні технології, адже будівля має все необхідне для життя і відпочинку.

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Відзначимо, що помешкання складається з двох частин, що є доволі типовим для англійської сільської місцевості. Майже весь перший ярус має відкрите планування, а от у приватній двоповерховій зоні розміщуються три спальні та ванні кімнати. Також є затишний внутрішній дворик, на якому можна відпочивати гучною компанією. А от приємною родзинкою будівлі є те, що він має теплову помпу, тому експлуатувати споруду не так дорого.

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371559

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371560

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371561

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371562

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371563

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371564

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371565

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371566

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371567

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371568

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371569

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371570

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371571

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371572

Архітектори перетворили старе бунгало в Англії у сучасний котедж: фото - фото 371573

Автор всіх фото: Ashley Gendek

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Джерело: coolhouses
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