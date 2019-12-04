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В Токіо з'явився незвичайний офіс, де б хотів працювати кожен (фото)
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Архітектори створили незвичайну офісну споруду в Токіо, яка відчутно відрізняється від типових будівель для роботи. І навряд чи б хтось відмовився від такого місця праці, адже воно виглядає ефектно не лише ззовні!
Архітектурна студія Nendo додала родзинки скляному офісу Kojimachi Terrace, огорнувши його дерев'яною сіткою та додавши рослинності. Розміщується незвичайний офісний центр у діловому районі Токіо, де значно вирізняється на фоні інших будинків.
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Річ у тому, що чимало споруд такого плану зведено із закритих блоків, де працює система штучного клімат-контролю. А от новий центр має не лише ефектний вигляд на місто, а й балкони, які допомагають краще циркулювати повітрю та покращують природне освітлення.
Відзначимо, що балкони відділяється від решти офісів доволі просто - розсувними скляними панелями, тож можуть ставати місцем для конференцій та розваг. Ще однією несподіванкою для офісного планктону є те, що останні поверхи мають сад просто неба, де можна відпочивати на перервах.
Автор всіх фото: Takumi Ota
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