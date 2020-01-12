Важко не помітити: Демі Роуз показала апетитні форми

Популярна модель plus-size Демі Роуз продовжує хвилювати публіку своїми розкішними фото у білизні. Англійська Кім Кардашян, як охрестили її фанати, не потребує ні фільтрів, ні фотошопу.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю навіть для plus-size, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать більш як 12 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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До того ж, дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури, і радо ділиться пікантними знімками. Це підтверджує і недавній допис Демі, на якому вона позує у білому купальнику. Важко не помітити ефектні форми моделі!

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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