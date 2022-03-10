Ватикан розкритикував патріарха РПЦ Кирила

В інтерв'ю телеканалу Італійської єпископської конференції TV2000 держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін розповів про дипломатичні кроки Св. Престолу щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

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Кардинал заявив, що бомбардування медичних центрів для жінок та дітей є неприпустимим, незалежно від причини.

Крім того, 8 березня кардинал-держсекретар провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Проте глава МЗС РФ не дав йому гарантій та запевнень щодо гуманітарних коридорів.

Держсекретар також згадав недільну проповідь Патріарха Російської Православної Церкви Кирила. Він наголосив, що заяви Патріарха не заохочують і не сприяють порозумінню, додавши, що його слова ризикують ще більше розпалити гнів, що призведе до ескалації, яка "не дозволить кризу мирним шляхом".

Ватикан раскритиковал патриарха РПЦ Кирилла

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