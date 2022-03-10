Абрамович, Дерипаска і Сєчін: Британія запровадила санкції проти олігархів РФ

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою Газпрому Міллєром.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Сєчін – виконавчий директор Роснєфті та близький друг Путіна, знаходиться під санкціями США та ЄС; Дерипаска – акціонер En+ Group, статки у 2 мільярди доларів. Він володіє багатомільярдним портфоліо нерухомості в Британії та під санкціями США з 2018 року; Міллєр – виконавчий директор Газпрому, який працює в режимі Путіна ще з 90-х, також під санкціями США.

Дерипаска

Статки цих олігархів сумарно становлять 15 мільярдів доларів. З новими санкціями всі вони підпадають під заморожування всіх активів у Сполученому Королівстві та заборону на перетин кордону. Також мільярдери потрапляють під транспортні санкції, що означає заборону на перетин будь-яким російським повітряним судном британського кордону, а в разі порушення влада може конфіскувати літак.

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