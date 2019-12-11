Ватикан переживає кризу: дивіться трейлер Нового Папи

Нарешті телеканал HBO випустив перший повноцінний трейлер серіалу "Новий Папа", в якому розкриваються деякі деталі сюжету. Дивіться разом з нами!

У двохвилинному ролику показано, що Ватикан очолив новий Папа римський – Іоанн Павло III (Джон Малкович), поки Пій XIII (Джуд Лоу) перебував у комі. Однак останній одужує, і між героями починається суперництво.

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Дивіться трейлер серіалу Новий Папа:

"Новий Папа" – це продовження серіалу "Молодий Папа" 2016 року режисера Паоло Соррентіно. У нових серіях крім Джуда Лоу і Джона Малковича знялися Хав'єр Камара, Сесіль Де Франс.

Серіал вийде на HBO 13 січня 2020 року.

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