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Папік День Святого Миколая

Ватикан переживає кризу: дивіться трейлер Нового Папи

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Запекле протистояння почнеться у Новому Папі - фото 1
Запекле протистояння почнеться у Новому Папі

Нарешті телеканал HBO випустив перший повноцінний трейлер серіалу "Новий Папа", в якому розкриваються деякі деталі сюжету. Дивіться разом з нами!

У двохвилинному ролику показано, що Ватикан очолив новий Папа римський – Іоанн Павло III (Джон Малкович), поки Пій XIII (Джуд Лоу) перебував у комі. Однак останній одужує, і між героями починається суперництво.

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Дивіться трейлер серіалу Новий Папа:

"Новий Папа" – це продовження серіалу "Молодий Папа" 2016 року режисера Паоло Соррентіно. У нових серіях крім Джуда Лоу і Джона Малковича знялися Хав'єр Камара, Сесіль Де Франс.

Серіал вийде на HBO 13 січня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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