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Василиса Фролова показала, як змінилося її тіло після пологів

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Василиса Фролова - фото 1
Василиса Фролова / instagram

Телеведуча Василиса Фролова не боїться забобонів і ділиться милими фото свого малюка доволі часто в своєму інстаграмі. Шанувальники у захваті від зірки!

Новим фото, яке Василиса розмістила у себе в інстаграмі, був колаж. На ньому вона поєднала 2 фотографії, де зображена в одному і тому ж місці, в одному і тому ж одязі, але в різний час.

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На першому фото Василиса позує на останніх тижнях вагітності. А на другому на ній все той же домашній картатий костюм, але на руках вже Василиса тримає свого сина, Родіона.

Знімки зірки світяться натуральною красою. Волосся на обох фотографіях зібране в акуратний пучок, відсутня косметика. "Before / After", – так підписала своє фото ведуча в інстаграмі. А у фейсбуці Василиса розсекретила, скільки ж часу пройшло між першим і другим фото. "2 тижні різниці", – так підписала вона аналогічний колаж там.

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