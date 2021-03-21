Леся Нікітюк показала фігуру у сексуальному купальнику

Епатажна українська шоувумен Леся Нікітюк втекла від буденності у Києві в теплі краї. Разом з друзями ведуча відправилася у відпустку в Єгипет.

Так, 33-річна Леся Нікітюк показала в Instagram знімки з Хургади, де, до речі, вона вперше. На свіжих фото Леді Ле позує у рожевому бікіні, чорній пляжній накидці з принтом і сонцезахисних окулярах. Волосся зірки розпатлане після купання. Красуня приймала ефектні пози, демонструючи всю красу своєї підтягнутої фігури.

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У підписі Нікітюк жартома зазначила, що це досить непогане місце для медового місяця. "Прекрасне місце для медового місяця, особливо після того, як мені зроби пропозицію вийти заміж на 1+1. Як думаєте, що за чоловік? Хто він?" – заінтригувала теледіва своїх підписників.

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