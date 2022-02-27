"Це найстрашніший сон наяву": Монатік підтримав українців і закликав росіян не мовчати

Українські зірки все більше продовжують висловлюватися щодо війни Росії проти України. На цей раз Діма Монатік звернувся до користувачів мережі та закликав росіян не мовчати про безчинство їхньої держави, яка так цинічно захоплює наші землі.

У такі складні часи для України MONATIK закликав український народ зберігати спокій та гуртуватися. Крім цього, артист в Instagram звернувся до громадян Росії.

І ще Тарас Тополя та Антитіла вирушили захищати Україну, а ще випустили новий альбом: відео

"Це найстрашніший сон наяву! Сьогодні по всій моїй рідній країні люди прокинулися від вибухів, сирен, воєнної тривоги. Це таке страшно! Майбутнє немовби розсипається на шматочки з кожним пострілом, з кожним вибухом. Ми ж люди! Наші серця в унісон б'ються. Поки що б'ються! Я не можу повірити у все, що відбувається, але це правда! Сьогодні російська армія атакувала наші мирні українські землі! Навіщо? За що? Що ви робите?" – обурився Діма Монатік.

А ще співак закликав росіян й всю світову спільноту не мовчати. Він стверджує, що у 21-му столітті треба будувати та йти вперед, а не воювати, руйнувати та вбивати. Висловлюючи спільні почуття українців, він також каже, що хоче бачити щастя в очах дітей, вірити в добро та людей.

Ми хочемо жити! Жити у світі! Жити в Україні! – написав він наприкінці посту.

MONATIK також присвятив щемливий вірш війні в Україні:

Текст вірша

Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?

Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей —

это ваша страсть?

Слёзы наших родных,

Побег из квартир,

наших домов,

которые в дырах

от пуль, ваших бомб.

Города в катакомбах.

Вы об этом мечтали?

Были готовы?

Услышьте меня все,

кто слышит в России:

я на русском пишу

в родной Украине!

Меня не запретили.

Что вы там возомнили?

Чем вас там кормят?

Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,

страхом, смертями.

Это спасение, по вашему?

Смотрите-ка сами

своими глазами.

Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди

Они не позволят такому пройти стороной.

Об этом кричите.

Прошу, не молчите.

Пока кричат наши дети от взрывов —

Поймите…

Хотя бы слова —

ваша правда,

смелость отныне…

Вы так нужны нам,

Нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?

Спасти Украину — и пришла убивать.

Сына ждёт мать,

Жена ждёт супруга,

Неужели за все эти года

Нам не понять друг друга?

Вот правда!

Ее распространите!

Весь мир повис на тоненькой нити.

Пока ваши солдаты бьют в наши дома.

Прошу — не молчите!

Это — война!

Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-Столица,

Но в 21-ом веке нет врага, с которым нельзя договориться!

Правда?

И при всех этих мыслях,

Погибая изнутри.

Я кричу: «Нет войне!»

И ты повтори!

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