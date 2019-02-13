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Василь Ломаченко зустрівся з легендарним Міккі Рурком: відеофакт

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Зустріч Ломаченка з Міккі Рурком - фото 1
Зустріч Ломаченка з Міккі Рурком

Український боксер Василь Ломаченко познайомився з голлівудським актором Міккі Рурком під час тижня моди у Нью-Йорку. Першу зустріч зірок навіть зафіксували на відео.

Український боксер Василь Ломаченко познайомився з голлівудським актором Міккі Рурком під час тижня моди у Нью-Йорку. Першу зустріч зірок навіть зафіксували на відео.

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Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко приїхав на тиждень моди у Нью-Йорк, куди його запросив відомий німецький дизайнер Філіпп Пляйн. Відзначимо, що модельєр співпрацював з такими знаменитостями, як Ріта Ора, Снуп Догг, Флойд Мейвезер, Ліндсі Лохан та багато інших.

Однак це була не єдина знакова зустріч українського боксера, адже залаштунками він познайомився з культовим актором Міккі Рурком. До слова, Рурк починав у якості професійного боксера і ще у 90-х виходив на ринг 8 разів, отримавши перемогу у шести боях, а також нічию у двох. Ось як виглядало знайомство українця та актора:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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