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Стало відомо, коли Усик проведе новий бій

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Коли наступний бій Усика - фото 1
Коли наступний бій Усика

Промоутер українського боксера Олександра Усик розповів, коли боєць знову вийде на ринг, а також хто опинився у списку можливих противників. Залишилось чекати недовго!

Один з промоутерів Олександра Усика Едді Хірн поділився планами на новий бій українця. За його словами, у важкій вазі вже є претендент на зустріч, а от з надважкою поки нічого невідомо.

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"Ймовірно, він (Усик, ред.) повернеться 18 травня. Залишилось прийняти фінальне рішення проти Дениса Лебедева чи проти важковаговика. Я думаю, що бій буде у суперважкій вазі", – відзначив він.

За даними Boxing News, місцем наступного зустрічі абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика стане Чикаго або ж на території готелю-казино MGM National Harbor в Оксон-Хілл, Меріленді.

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Джерело: isport
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