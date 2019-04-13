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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту

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Ломаченко переміг Кроллу - фото 1
Ломаченко переміг Кроллу / espn

Український боксер Василь Ломаченко захистив свої титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі, відправивши Ентоні Кролла в нокаут. Дивіться, як це було!

На знаменитій арені "Staples Center" завершився бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла. Наш боксер вважався фаворитом поєдинку, і він цей статус підтвердив!

Тут більше: Дивитись онлайн бокс Ломаченко – Кролла

Британець – не той суперник, з яким хотів битися Лома. Однак українець був змушений погодитися на бій з обов'язковим претендентом. Уже з першого раунду Василь домінував у рингу, а от Ентоні нічого не міг йому протиставити. Очевидно було, що Кролла не встоїть під натиском нашого Хай-Тека.

Уже в третьому раунді британець пропустив двійку, після чого побував у нокдауні. Розпочате Лома завершив у 4 раунді: потужним ударом в скроню він відправив суперника в нокаут.

Отож, 31-річний українець без проблем захистив титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO. Це – 13 перемога Ломи на профі-рингу! Вітаємо!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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