Ломаченко – Кролла онлайн трансляція: дивитись бій 13 квітня

Бокс Ломаченко – Кролла стартував на ринзі Staples Center у Лос-Анджелесі. У бою українець Василь Ломаченко захищає титули чемпіона світу WBA і WBO у легкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн трансляція!

На кону бою Ломаченко vs Кролла – титули чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі, на які претендує британець. Для нашого Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) це вже 13 бій на профі-рингу. В активі Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) значно більший досвід – аж 43 поєдинки. Однак саме британець вважається аутсайдером бою, оскільки іменитих суперників він не перемагав та рекордів, як Лома, не встановлював. Букмекери прогнозують дострокову перемогу нашого Хай-Тека.

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Дивіться бій онлайн та вболівайте за українця разом з нами!

Пряма трансляція бою Ломаченко vs Кролла – дивитися онлайн бокс 13 квітня:

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