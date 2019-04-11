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Ломаченко – Кролла: дивіться відео, хто виграв у дуелі поглядів
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Чемпіон WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко та британський боксер Ентоні Кролла провели дуель поглядів напередодні бою, який відбудеться 13 квітня.
Під час традиційної дуелі поглядів Василь Ломаченко та Ентоні Кролла понад 20 секунд дивилися один одному в очі. Першим відвів погляд британець. Ось як це було:
Відзначимо, що церемонію зважування перенесли на завтра, 12 квітня, оскільки довелося шукати нове місце для її проведення.
Натомість на прес-конференції Василь Ломаченко отримав від WBO пояс суперчемпіона, який дозволить йому вимагати бій за титул WBO в будь-якій ваговій категорії. Також Лома здобув право на негайний реванш у разі поразки в титульному бою.
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