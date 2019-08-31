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Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: прогноз і ставки букмекерів на бокс
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Уже за кілька годин відбудеться бій Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл, у якому наш боксер захищатиме свої титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі й змагатиметься за новий – WBC. До вашої уваги прогноз і ставки букмекерів на бокс!
Титульний бій Ломаченко vs Кемпбелл пройде вночі з 31 серпня на 1 вересня в Лондоні на Арені "О2"(Британія). На кону – титули чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), які належать українцю, а також вакантний чемпіонський пояс WBC. Для Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) цей поєдинок стане четвертим у такому дивізіоні. Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) з Великобританії має більший досвід на профі-рингу, тож буде непростим суперником.
Це цікаво: Ломаченко – Кемпбелл: де і коли дивитися онлайн бій 31 серпня 2019
На рахунку 31-річного Василя Ломаченка – 14 боїв на професійному рингу, і тільки в одному з них він зазнав поразки. Натомість в активі 31-річного Люка Кемпбелла – 22 поєдинки в профі: 20 з них завершилися перемогою і 2 – поразкою. При цьому британець серйозно перевершує українця в антропометричних даних: 175 сантиметрів проти 170 у Ломаченка, розмах рук – 180 проти 166. Суперник Василя звик і до своєї вагової категорії, адже всі свої поєдинки в профі він провів в цій вазі, тоді як Ломаченко змінив вже три категорії: починав в напівлегкій вазі (57,2 кг, шість боїв), потім перейшов у другу напівлегку (до 59 кг, п'ять боїв), а в легкій вазі поєдинок 31 серпня буде для нього четвертим.
Прогноз і ставки букмекерів на бокс 31 серпня
Однак, букмекери фаворитом бою вважають саме українського боксера, адже він подолав значно серйозніших суперників та зміг встановити одразу кілька рекордів.
Всі букмекерські контори вважають фаворитом бою Василя Ломаченка. Коефіцієнти на його дострокову перемогу становлять лише 1,06. При ставці на перемогу Кемпбелла можна отримати коефіцієнт 9, але навряд чи така ризикована ставка зіграє. На нічию стоїть коефіцієнт у 26.
Перемога українця нокаутом, технічним нокаутом або через дискваліфікацію суперника відповідає коефіцієнту 1,36, за рішенням суддів або технічним рішенням — коефіцієнту 3,5.
Ставки букмекерів:
- 1xbet: 1.05 – 12.0 – 31.0
- Parimatch: 1.06 – 9.25 – 26.0
- William Hill: 1.06 – 9.0 – 26.0
- Favorit sport: 1.05 – 10.8 – 34.0
Віримо в Ломаченка!
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