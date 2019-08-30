Ексчемпіон світу дав пораду Кемпбеллу, як перемогти Ломаченка

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко 31 серпня проведе бій проти британця Люка Кемпбелла. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA, WBO і WBC у легкій вазі.

Напередодні супербою ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) дав Кемпбеллу декілька порад, як подолати українця.

І ще: Визначено 100 найвпливовіших людей України: рейтинг від НВ

"Почни з афірмації для себе: "Я найкращий, я чемпіон, я можу побити Ломаченка". Достатньо щодня постійно вимовляти три слова, і ти почнеш вірити в це. Ти дійсно маєш повірити в перемогу. Я кажу зараз, виходячи з власного досвіду..."



"Ломаченко хоче поставити тебе в положення, у якому ти будеш робити незручні для себе речі. Тому треба фінтити, коли він спробує накинутися на тебе. Він буде показувати трюки, рухатися під кутами. Не попадися в його пастку, не забувай про захист і зберігай гострий розум. Протягом поєдинку дотримуйся свого геймплану. Бий по корпусу, переводь джебом на голову", – сказав Джошуа у коментарі Sky Sport.

Дивіться промо-ролик бою Ломаченко – Кемпбелл:

Читайте також: Не хочу цього г*вна: Усик відмовився від бою з росіянином