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Ломаченко – Кемпбелл: де і коли дивитися онлайн бій 31 серпня 2019
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Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня в Лондоні. Наш Василь Ломаченко захищатиме свої титули чемпіона світу WBA і WBO та побореться за пояс WBC в поєдинку проти британця Люка Кемпбелла. Розповідаємо, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн трансляція.
На кону бою Ломаченко vs Кемпбелл – титули чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), які належать українцю, а також вакантний чемпіонський пояс WBC. Для Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) цей поєдинок стане четвертим у такому дивізіоні. Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) з Великобританії має більший досвід на профі-рингу, тож буде непростим суперником для нашого Ломи.
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Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!
Коли і де дивитися бій Ломаченко – Кемпбелл
- Місце бою: арена "О2" (Лондон, Великобританія)
- Дата бою: 31.08.2019
- Коли дивитись онлайн: бокс стартує близько півночі 1 вересня
- На якому каналі буде трансляція: "Інтер"
- Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ
Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 22:00, однак сам бій Ломаченка розпочнеться орієнтовно 1 вересня о 00:00. Річ у тому, що в андеркарті виступить низка спортсменів, тож час старту головного поєдинку вечора між Ломою і Кемпбеллом залежить від того, коли ж завершиться розігрів.
До слова, на "розігріві" 31 серпня відбудеться бій російського супертяжа Олександра Повєткіна (34-2, 24 KO) проти Хьюї Ф'юрі (23-2, 13 KO), двоюрідного брата Тайсона Ф'юрі, що переміг Кличка. Буде і титульний поєдинок: молодий британський чемпіон WBC в найлегшій вазі Чарлі Едвардс (15-1, 6 KO) проведе другий захист свого поясу в бою проти Хуліо Сесара Мартінеса (14-1, 11 KO).
В андеркарті відбудеться також жіночий бій: 28-річна британка Саванна Маршалл проведе свій сьомий поєдинок в профі проти непереможної бразилійки Даніеле Бастієрі.
Відзначимо, що на рахунку 31-річного Василя Ломаченка – 14 боїв на професійному рингу, і тільки в одному з них він зазнав поразки. Натомість в активі 31-річного Люка Кемпбелл – 22 поєдинки в профі: 20 з них завершилися перемогою і 2 – поразкою. При цьому британець серйозно перевершує українця в антропометричних даних: 175 сантиметрів проти 170 у Ломаченка, розмах рук – 180 проти 166.
Суперник Василя звик і до своєї вагової категорії, адже всі свої поєдинки в профі він провів в цій вазі, тоді як Ломаченко змінив вже три категорії: починав в напівлегкій вазі (57,2 кг, шість боїв), потім перейшов у другу напівлегку (до 59 кг, п'ять боїв), а в легкій вазі поєдинок 31 серпня буде для Ломи четвертим.
Тим не менше, букмекери фаворитом бою вважають саме українського Хай-Тека, адже він подолав значно серйозніших суперників та зміг встановити одразу кілька рекордів. Віримо в Ломаченка!
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