Чемпіон світу з боксу влаштував вечірку для дорослих в честь дня народження: фотофакт

Відомий боксер Енді Руїс влаштував пікантну вечірку з нагоди дня народження. Спортсмен відсвяткував ювілей заздалегідь, щоб краще підготуватися до реваншу проти Джошуа.

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Енді Руїс в честь свого 30-річчя влаштував вечірку, на якій офіціантки в спідній білизні розносили гостям напої. Крім того, на заході були присутні відомі відеоблогери Пол Логан і Пол Джейк. Також гості могли пригоститися суші і ролами прямо з тіла оголеної дівчини.

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Додамо, що Руїсу виповниться 30 років тільки 11 вересня. У червні він нокаутував Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу. Реванш відбудеться 7 грудня. Через підготовку до відповідального поєдинку мексиканець переніс ювілей на більш ранній термін.

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