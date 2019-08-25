Не хочу цього г*вна: Усик відмовився від бою з росіянином

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) не буде битися з російським суперважкоатлетом Андрієм Федосовим (31-3, 25 КО).

Про причини такого рішення Усик розповів в прямому ефірі на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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"Була інформація, що суперником стане Андрій Федосов. Ні. Він не буде моїм суперником. Чому? Ще перед цим обговорювали, що опонентом буде Олександр Повєткін... Я говорив, що я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов'язково переведуть в політичну площину і будуть обзивати один одного грубими словами. Це мене не влаштовує, це мені не потрібно", – сказав Усик.

Усик зазначив, що скасовує бій через те, що не хоче, аби спортивне змагання переходило у політичну площину. За словами боксера, цей поєдинок будуть обговорювати занадто активно.

"Звичайно, я відмовився і від того, і від того поєдинку. Я не хочу цього бруду. Я нормально ставлюся до цих хлопців, до їх сімей. Не потрібно ніякого хайпу, мовляв, Усик відмовився боксувати з росіянином, який він красень... Ніякий не красень, просто не хочу цього, вибачте, г*вна, яке буде литися з обох сторін", – додав український боксер.

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