У Google зізналися, що підслуховують користувачів

Google офіційно відреагувала на критику європейських журналістів, які звинуватили пошукового гіганта у зборі аудіозаписів користувачів голосового помічника Google Assistant без їх відома. Компанія підтвердила факт збору таких даних і пояснила, чому аудіоматеріали "витікають" в мережу.

Бельгійська медіакомпанія VRT NWS з посиланням опублікувала понад тисячу фрагментів записів спілкування користувачів з голосовим помічником Google. Частина з них була записана без активації кодовою фразою "Окей, Google!" – це дало журналістам підстави запідозрити пошукового гіганта у стеженні за своїми клієнтами. Прес-служба компанії відреагувала на критику, випустивши звернення до аудиторії в офіційному блозі.

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Це критично важлива частина процесу створення мовних технологій, і вона необхідна для створення таких продуктів, як Google Assistant, – заявив менеджер Google Девід Монсіс.

Представник компанії також визнав, що іноді пристрій помилково сприймає сторонні шуми за команду активації, через що до Google надходять записи, які користувач не планував озвучувати. Google стверджує, що вживає необхідних заходів для того, щоб особистість користувачів залишалася нерозкритою та розробляє механізми проти випадкової активації помічника без кодового слова. За даними компанії, її співробітники прослуховують не більше 0,2% записаних матеріалів, при цьому їм заборонено розшифровувати фонові розмови та сторонні шуми на записах.

Пристрої записували користувачів без кодової фрази

Представники Google запевнили журналістів, що причиною витоку став людський фактор і заявила про початок розслідування, покликаного запобігти виникненню подібних інцидентів у майбутньому.

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