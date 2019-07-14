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Google запустила у тестовому режимі нову соцмережу

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Нова соцмережа Shoelace - фото 1
Нова соцмережа Shoelace / tehnot

Корпорація Google зайнялася розробкою нової соціальної мережі після недавнього закриття Google+. Новий додаток називається Shoelace, що в перекладі з англійської означає "шнурки".

Відзначається, що проєкт покликаний об'єднати людей, які живуть поруч з однаковими інтересами. Так, користувач зможе вказати в акаунті свої хобі та улюблені розваги, а додаток підбере тематичні заходи, зустрічі поблизу, а також допоможе організувати власні івенти.

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Google запустила у тестовому режимі нову соцмережу - фото 340765

Крім того, події можна буде обговорювати з іншими учасниками в загальному чаті. Також в додатку передбачена можливість запрошувати на зустрічі інших людей, навіть якщо вони не користуються цією соціальною мережею.

Зараз програма доступна на платформах Android і iOS, а щодо веб-версії додатка розробники поки не говорять. Відомо, що зараз проводиться закрите тестування продукту на території Нью-Йорка, реєстрація можлива тільки за запрошеннями.

За словами творців проєкту, назва Shoelace є відсилкою до його мети – пов'язувати людей зі спільними інтересами, так само як зв'язуються кінці шнурків на черевиках. За цією ж аналогією заходи, які створюються в додатку, були названі Loops – "петлі".

Google запустила у тестовому режимі нову соцмережу - фото 340767
Google запустила у тестовому режимі нову соцмережу - фото 340767

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Джерело: tehnot
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