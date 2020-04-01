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Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
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Дуже часто ми соромимося своїх бажань і не можемо зізнатися у них другій половинці. Або ж просто не знаємо, що може зробити сексуальне життя насиченим і цікавим. Секс-експерти дають кілька важливих порад, які дозволять отримувати максимум задоволення!
Отже, що потрібно зробити, аби буденність не вплинула на ваше інтимне життя.
До теми: 10 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
Спонтанність
У пар, що у стосунках давно, секс ризикує перетворитися на рутину, якщо займатися ним строго за розкладом, використовувати одні і ті ж слова і дії. Коли точно знаєш, що сьогодні о певній годині буде секс, що почнеться і закінчиться певним чином, бажання притупляється. Тому будьте спонтанними: збуджуйте один одного, займайтеся коханням у незвичний час і в незнайомому місці (виходьте нарешті за межі спальні); йдіть від побитих натяків, ласк, поз.
Компліменти
Вони потрібні всім, і чоловікам, і жінкам. Можливо, поки ви навіть не здогадуєтеся, як добре на вас можуть вплинути приємні слова з вуст коханої. Адже це миттєво підвищує настрій, лібідо і самооцінку. Тому заведіть собі звичку говорити компліменти і заохочуйте відповідні слова на свою адресу.
Підготовка
Так, прелюдія важлива, і забувати про неї ніколи не варто. Завжди можна знайти кілька хвилин для чуттєвих поцілунків, ніжних або, навпаки, "брудних" слівець і дотиків. Якщо не поспішати переходити до фрикцій, а приділити увагу попереднім пестощам, секс вийде значно кращим. Перевірено!
Відвертість
Поки прилад для читання думок не винайшли, говорити партнерці про свої фантазії і таємні бажання доведеться вголос. Не потрібно боятися, повірте, вона щиро хоче знати, чого хочете ви. Якщо підібрати слова важко, скиньте картинку або відео. Нехай у вашій парі запанує атмосфера довіри та відкритості.
Наочність
Як ми і сказали, ваша друга половинка хоче знати, що вам подобається. Тому наочно, на її тілі, покажіть, які поцілунки і ласки вас найбільше збуджують, які ерогенні зони вона не повинна пропускати. А потім нехай партнерка виконає те ж саме. Така гра і зближує, і дарує величезне задоволення.
Різноманітність
Щоб сексуальне життя точно не стало нудною рутиною, періодично потрібно пробувати щось нове. Найпростіший спосіб – змінити звичну локацію. Займатися коханням у спальні зручно, але приїдається. Навіть у невеликій квартирі можна знайти безліч інших місць для цього: підлога у тій же спальні, ванна, стіл і т.д. Віддаватися пристрасті поза домом теж круто, але під час карантину ми наполегливо рекомендуємо не вдаватися до таких оказій. Є ймовірність, що вас оштрафують. Воно вам треба?
Ігри та іграшки
Але навіть у рідних чотирьох стінах вам забезпечена неймовірно пристрасна ніч, якщо зважитеся пограти у рольові ігри або захопите з собою у ліжко якусь іграшку. Зміна звичних ролей на повністю протилежні не на жарт розпалює почуття. Найкраще підійти до цього ґрунтовно: підібрати костюми, продумати діалоги, почати гру не у спальні, а трохи вжитися в роль за її межами. По-перше, це дуже цікаво. Де ще підвернеться можливість відчути себе героями улюбленого фільму або книги? По-друге, експерти підтверджують: такий підхід буде ідеальною профілактикою нудьги, зрад і розставань.
Час для двох
Іноді за спробами скоріше закінчити справи, що нагромадилися, вирішити проблеми ми забуваємо приділяти увагу другій половинці: не говоримо компліменти, не обіймаємо, не ходимо на побачення. Але через постійне відкладання на майбутнє почуття можуть непомітно згаснути. Щоб цього не допустити, важливо проводити час разом, без дітей, друзів, побутових питань. Хоча б один вечір на тиждень присвячувати один одному, займатися спільними захопленнями, влаштовувати романтичні зустрічі, проявляти увагу та турботу.
Ну і не варто забувати про почуття. Пам'ятайте про те, що кохання запалює іскру пристрасті, а вона вже допомагає влаштувати ідеальну ніч за будь-яких умов. І навіть карантин вам не завадить ;)
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