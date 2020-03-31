10 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік

Звичайно ж, у руках досвідченого коханця ерогенною зоною може бути все жіноче тіло – від кінчиків пальців ніг до шкіри на маківці. Однак, варто пам'ятати про базові точки, дотики до яких викликають максимум задоволення. Візьміть на озброєння, адже під час карантину ночі стають особливо довгими!

Карантин – не причина цілком і повністю відмовитися від сексу. Тим паче, що науковці неодноразово доводили, що це приємне заняття може навіть зміцнювати імунітет (але це не панацея). Ловіть перелік з десяти ерогенних точок у жінки, які повинен знати кожен чоловік!

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1. Клітор

Найвідоміша і найчутливіша точка на жіночому тілі. І це не оціночне судження. Кілька років тому канадські сексологи досліджували, як жінки реагують на стимуляцію тих чи інших відомих ерогенних зон. І виявили, що дотики до клітора викликали найбільшу гаму відчуттів.

Клітор з повним правом можна назвати "червоною кнопкою" для запуску гострих сексуальних переживань.

Тільки врахуйте, що з цією кнопкою треба вміти поводитися. Більшість жінок віддають перевагу тому, щоб чоловік пестив не саме клітор, а області навколо нього. Інакше відчуття можуть бути дуже гострими і принести певний дискомфорт.

Її соски теж надзвичайно чутливі

2. Соски

Друга за ступенем чутливості точка на жіночому тілі. При масажі сосків збуджуються ті ж участки мозку, що і при стимуляції клітора. Правда, з кліторальним феєрверком це не зрівняється: ці збудження трохи нижчі за інтенсивністю. Проте пестощі цієї зони теж можуть привести до оргазму. Причому досить незвичайного. Жінки описують його як щось, що довго зріє всередині тіла, а потім раптом вибухає і накриває хвилею відчуттів.

3. Піхва

Десь тут розташована легендарна точка G, а також трохи менш легендарні точки А і U. Однак у кожної жінки їх розташування індивідуально. І "намацати" зону задоволення можна тільки експериментальним шляхом. Точки, до речі, рознесені, так що якусь з них під час інтимного процесу ви напевно торкнеться.

Не забувайте про її точку G

4. Лобок

Лобок (зона над лобковою кісткою, розташована трохи вище клітора) теж багатий на нервові закінчення. Нехай його чутливість і не зрівняється з чутливістю клітора або сосків, але масаж цієї області теж здатний доставити чимало сексуальних переживань. До того ж, погладжуючи лобок пальцями вгору-вниз, ви побічно простимулюєте статеві губи і клітор. А це додасть приємних відчуттів.

5. Рот і губи

Губи – один з найпотужніших центрів задоволення. Це пов'язано з найпершим досвідом любові і безпеки, який отримує кожна людина. У дитинстві всі ми притискаємося губами до материнських грудей, і ця дія формує у мозку нейронні зв'язки, які назавжди асоціюють стимуляцію губ з почуттям захоплення, любові і безпеки.

Багато в чому саме тому у дорослому віці поцілунки стають обов'язковим супутником романтичних і інтимних стосунків. Пестьте губи партнера язиком, ніжно обводьте їх пальцями, акуратно посмоктуйте або покусуйте – все це принесе море переживань.

6. Внутрішня поверхня стегна

Поєднання тонкої ніжної шкіри, а також близькості до статевих органів робить внутрішню частину стегон однією з основних ерогенних зон на жіночому тілі. Погладжуйте цю ділянку пальцями, пестьте язиком. Якщо хочете додати нових відчуттів, спробуйте полоскотати внутрішню поверхню стегна пір'ячком.

7. Сідниці

Масаж, поляскування, погладжування – все це збільшує кровообіг в області малого тазу в тому числі. Тому дотики до сідниць підвищують сексуальне збудження. Важливо тільки стежити за реакцією дівчини і вибрати той спосіб стимуляції, який їй приноситиме задоволення.

Не оминайте увагою її сідниці

8. Мочки вух

Вони буквально переповнені нервовими закінченнями і настільки чутливі, що багато людей збуджуються навіть від гарячого шепоту. Спробуйте цілувати, облизувати або покусувати мочку вуха партнерки – це абсолютно точно збудить її і зробить пристраснішою.

9. Шия

Поцілунки в шию – один з голлівудських романтичних штампів, і це не просто так. Шкіра тут тонка і чутлива. Крім того, чисто біологічно шия є вразливою зоною, до якої ми прагнемо нікого не підпускати.

А якщо вже когось підпустили, то сприймаємо це як інтимний акт. Майже такий же інтимний, як і секс. Поцілунки, погладжування пальцями, ласки язиком у ніжній області під волоссям – відмінний спосіб збудити партнерку і налаштувати її на потрібний лад.

Присвятіть увагу її шиї

10. Кисті та зап'ястя

Шкіра на внутрішній стороні зап'ястя тонка і ніжна, а на пальцях – неймовірно чутлива. Саме тому, стискаючи зап'ястя партнерки або лоскочучи шкіру на них язиком, переплітаючи пальці з її пальцями, можна легко привести її у стан збудження. Ну, а далі вона вже в ваших руках.

Не забувайте спостерігати за її реакцією та отримувати насолоду від процесу. Гарантуємо, що ваша ніч буде незабутньою!

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