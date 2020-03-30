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Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
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Карантин і самоізоляція змушують нас винаходити нові методи взаємодії. Ще місяць тому ви й уявити собі не могли, що доведеться проводити тижні у режимі 24/7 удвох. Без виходів на роботу, особистого простору та іншого. А з іншого боку карантин – ідеальна можливість насолодитися один одним.
Експерти рекомендують взятися за масаж, який у результаті може продовжитися гарячим і пристрасним сексом. Розповідаємо, як зробити масаж її мрії!
Візьміть на озброєння: Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
1. Відповідний настрій
Роздягніть свою кохану й покладіть обличчям вниз на рушник або зручне ліжко. Приглушіть світло (або, якщо у вашого освітлення немає функції зменшення потужності, залиште увімкненими кілька настільних ламп). Увімкніть якусь розслабляючу музику, але не надто гучно. Вилийте трішки олії для масажу на свої долоні і потри їх разом, щоб розігріти.
2. Успіх супроводжує спокійних
Краще контролювати ритм і починати з повільних рухів руками. Використовуйте основу долоні, щоб здійснювати тривалі плавні рухи і працюйте всією довжиною м'язів. Приділіть достатньо часу цього етапу і фокусуйтеся на м'язах. Так ваш партнер отримає досвід, повний чуттєвості і пристрасті.
3. Від місця до місця
Починайте з масажу по всій довжині ніг дівчини – від верхньої частини стегон до щиколоток. Потім зосередьтеся на ступнях. Після цього зафіксуйтеся на великих пальцях ніг і розминайте їх якомога ретельніше. Спробуйте відчути вузли в тілі, щоб зуміти розрядити ці больові точки, повністю розслабивши дівчину. Над кожною зоною працюйте 2-3 хвилини.
4. Продовжуйте!
Тепер переходьте до шиї і верхньої частини плечей. М'яко пощипуйте (між великим пальцем і іншими), стискайте і розтирайте шкіру дівчини. Якщо вона здригається, полегшіть зусилля – партнерка повинна бути повністю розслаблена. Поступово спускайтеся до нижньої частини спини, здійснюючи м'які кругові рухи за годинниковою стрілкою. Використовуйте ті ж техніки масажу на її руках, але додавайте зусиль основою долоні на великих ділянках з обох сторін хребта.
5. Фінал повинен бути ефектним
Закінчуйте долонями, масажуючи її поперек. До цього моменту больові точки будуть полегшені, а м'язи і тіло повністю розслаблені. Весь процес в ідеалі повинен займати близько 45 хвилин, яких достатньо, щоб у потрібній мірі підняти сексуальну напругу. Щойно ви доберетеся до фінішної прямої, ваша дівчина буде розігріта і з нетерпінням очікуватиме на новий етап.
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