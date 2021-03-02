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В іконці додатка Amazon побачили натяк на Гітлера: компанія поміняла її

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Amazon змінила логотип у своєму фірмовому додатку через користувачів - фото 1
Amazon змінила логотип у своєму фірмовому додатку через користувачів

Amazon змінила іконку свого додатка. Сталося це після того, як користувачі соцмереж угледіли у ній посмішку фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Amazon зробила іконку із зображенням стрілки та смужки синього скотчу у січні. Значок асоціюється з фірмовою коробкою з синім скотчем, а стрілка-усмішка зображена на логотипі компанії. Однак користувачі соцмереж побачили в стрічці скотчу вуса Гітлера.

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Ось як іконку прокоментували деякі користувачі твітера:

  • "У цьому дизайні немає нічого видатного. В цьому немає нічого знакового, це просто жахливо [...] Схоже на Гітлера, котрий посміхається";
  • "Новий логотип Amazon виглядає так, ніби вони стали третім за завантажуваністю додатком у розділі "Рейх".

Тепер компанія трохи змінила зображення скотчу. В Amazon пояснили це бажанням потішити клієнтів. На думку компанії, нова іконка повинна викликати такі ж почуття "передчуття, хвилювання і радості", як ті, що клієнти відчувають при отриманні посилок.

При цьому в соцмережах все ще не вгамовуються: "Друга спроба Amazon зробити нову іконку для iOS: тепер Гітлера на 15% менше".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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