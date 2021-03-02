В іконці додатка Amazon побачили натяк на Гітлера: компанія поміняла її

Amazon змінила іконку свого додатка. Сталося це після того, як користувачі соцмереж угледіли у ній посмішку фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Amazon зробила іконку із зображенням стрілки та смужки синього скотчу у січні. Значок асоціюється з фірмовою коробкою з синім скотчем, а стрілка-усмішка зображена на логотипі компанії. Однак користувачі соцмереж побачили в стрічці скотчу вуса Гітлера.

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lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

Ось як іконку прокоментували деякі користувачі твітера:

"У цьому дизайні немає нічого видатного. В цьому немає нічого знакового, це просто жахливо [...] Схоже на Гітлера, котрий посміхається";

"Новий логотип Amazon виглядає так, ніби вони стали третім за завантажуваністю додатком у розділі "Рейх".

Hi @JasonAten



Theres nothing brilliant about this design. There is nothing iconic about it, it’s absolutely horrible ...



It will probably be abandoned. It looks like a smirking hitler.



How did @Amazon nazi that? I expect media to be better informed.https://t.co/rHSMAqK1XC — BruceBurke (@BruceQBurke) January 28, 2021

Amazon’s new app logo be lookin like they’re the THIRD most downloaded in the “Reich” section. pic.twitter.com/znvvfQ5nst — Jon Prosser (@jon_prosser) January 26, 2021

Тепер компанія трохи змінила зображення скотчу. В Amazon пояснили це бажанням потішити клієнтів. На думку компанії, нова іконка повинна викликати такі ж почуття "передчуття, хвилювання і радості", як ті, що клієнти відчувають при отриманні посилок.

При цьому в соцмережах все ще не вгамовуються: "Друга спроба Amazon зробити нову іконку для iOS: тепер Гітлера на 15% менше".

Amazon’s new iOS app logo attempt 2: now with 15% less Hitler. pic.twitter.com/vdARYiydTq — Corey Quinn (@QuinnyPig) February 23, 2021

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