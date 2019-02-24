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MARUV 8 березня

До і після: кіт на дієті підкорив мережу

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Товстий кіт - фото 1
Товстий кіт

Пухкенький кіт став мотиватором для користувачів, які хочуть схуднути. Навіть пухнастик зміг!

На платформі Reddit користувач з ніком jaymemartin поділився епічним фото кота, який за рік зумів добряче схуднути. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав понад 71 тисячу переглядів та більш як 800 коментарів за лічені години. А все тому, що пухнастик став справжньою мотивацією для власників та їх улюбленців, які страждають від зайвої ваги.

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"Містер Віз завжди був товстуном. Після року дієти та фізичних навантажень, зараз він вже менший грубасик", – зазначає автор. І з цим важко не погодитись, порівнюючи фото до і після.

Mister Weez was always my big chonk. After a year of diet and exercise, he’s now my small/medium chonk. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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