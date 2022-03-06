"Вас на вилах винесуть": запорожці вивісили потужний плакат на білборді

У Запоріжжі з'явився промовистий білборд. Відповідний фотодоказ опублікували у соціальних мережах.

Фото опублікував одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

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Як пишуть самі місцеві жителі в соціальних мережах, вони готові вбивати і вигризати очі окупантам, якщо ті рушать у бік моста, побудову якого вони чекали 18 років.

"Русня, подряпаєте міст – бабурчани вас на вилах винесуть. Я попередив", – пригрозили жителі міста окупантам за допомогою плаката.

Запорожці вивісили потужний плакат на білборді

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