Варто знати: коли варто відмовитись від кави

Традиційний ранковий напій може не лише додати бадьорості, а й зашкодити. У яких випадках краще не пити каву – читайте у нашій статті.

Доволі складно посперечатися з тим, що кава має не лише чудовий аромат, а й здатна швидко збадьорити. Щоправда, такий ефект енергійності вона дає ненадовго, але все одно вважається найпопулярнішим ранковим напоєм. Чимало людей просто не уявляють початок дня без чашки запашної кави. Однак медики не рекомендують пити каву щодня тим людям, хто страждає від хронічної втоми, а також довго працює без відпустки.

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Річ у тому, що всі дивовижні властивості кави згодом починають зникати, оскільки втома накопичується, а очікуваної бадьорості бракує. Через це може збільшуватись кількість горнят напою, а також виникають мігрені та порушення сну.

Кава має доволі швидкий і нетривалий ефект

Також фахівці радять не поєднувати каву зі спиртним, адже вона викликає своєрідне "тверезе сп'яніння", коли людина ще мислить ясно, однак тіло вже сп'яніло. Не варто й забувати про те, яке це навантаження на серцево-судинну систему.

Тому, якщо ваш робочий ритм занадто стрімкий і вам потрібно відпочити – не зловживайте кавою, краще випийте зелений час. Він теж має вдосталь кофеїну, але дає триваліший ефект. У будь-якому випадку, не нехтуйте своїм самопочуттям та не шукайте додаткові джерела енергії, якщо вам справді потрібна відпустка.

Кава не допомагає при хронічній втомі

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