Варто їсти щодня: названо несподівану властивість броколі

Чому броколі має бути у раціоні

Науковці розповіли, чому броколі обов'язково має бути у раціоні кожного. Виявилось, що овоч має раніше не відомі корисні властивості, які захищають від раку.

Американські експерти з Іллінойського університету розповіли, що броколі завдяки речовині сульфорафан допомагає боротись з раковими клітинами. Експерти пояснили, що попередні досліди вже підтверджували, як капустяні рослини допомагають людському організму знизувати онкозахворювання, однак цього разу було перевірено саме властивості броколі.

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Тому американці організували експеримент з мишами, яких розділили на три групи: перша вживала чимало жирів та калорій, друга мала схожий раціон, але у ньому була броколі, а третя годували простим кормом. Результат показав, що й справді вживання броколі допомагає знищувати ракові клітини.

Чому броколі має бути у раціоні

"У мишей, в раціоні яких була присутня нездорова їжа, частіше розвивався рак печінки, однак, при додаванні в їжу броколі кількість пухлинних вузлів значно знижувався. Стан печінки у мишей, які вживали броколі, покращився", – пояснюють медики.

Річ у тому, що броколі містить чимало сульфорафану, а ця речовина знижує клітини раку та пригнічує ріст пухлин.

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