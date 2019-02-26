Весна на носі: поради, які допоможуть отримати максимум користі від їжі

Як принести користь організму під час міжсезоння

Головна проблема переходу між зимою і весною – дефіцит вітамінів, від якого гостро страждає організм. Розповідаємо, що потрібно їсти, щоб пережити початок теплої пори року.

Ловіть прості поради, які однозначно принесуть користь вашому організму!

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Різноманітний раціон. Різноманітність раціону настільки, наскільки це можливо, – найважливіша умова для профілактики авітамінозу на початку весни, стверджують фахівці. Вони рекомендують вживати різні доступні фрукти й овочі, крупи, рослинні олії та продукти, багаті білком.

Раціон має бути різноманітним

Отримуйте вітамін D. Цей вітамін виробляється в організмі людини, проте дефіцит сонця сприяє тому, що у більшості людей на початку весни спостерігається його дефіцит. Експерти рекомендують отримувати вітаміни з продуктами харчування: його містять сьомга, оселедець, печінки тріски.

Більше вітаміну C. За словами фахівців, продукти, що містять вітамін С, повинні бути обов'язковим пунктом харчування на початку весни. Необхідно вживати в їжу цитрусові фрукти, болгарський перець, квашену капусту.

Налягайте не лише на цитрусові

Не переварюйте овочі. Дієтологи підкреслюють, що рослинні продукти, які піддаються тепловій обробці, повинні бути приготовлені "al dente", тобто до такої міри, щоб залишатися злегка сирими. Інтенсивне приготування руйнує більшість вітамінів та інших цінних речовин.

Вживайте крупи. Вони насичені вітамінами групи B, необхідними для підтримки здоров'я нервової системи та мозку. Достаток цих вітамінів забезпечує найкращу захищеність від стресів і безсоння, які надокучають людям на початку весни. Експерти рекомендують налягати на нерафіновані крупи: гречку, подрібнений овес, полбу, кіноа.

Їжте більше круп

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