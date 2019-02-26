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Смачніше, ніж у магазині: домашнє печиво за кілька хвилин

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Докладний відео рецепт смачного домашнього печива - фото 1
Докладний відео рецепт смачного домашнього печива / AllChoco.com

Ділимося класним рецептом дуже смачного домашнього печива. Як завжди, все просто в приготуванні, а смак чудовий.

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Продукти:

  • Масло вершкове 180 г
  • Цукор 250
  • Яйця 2 шт
  • Борошно 600 г
  • Розпушувач 0,5 ч.л.
  • Сіль
  • Шоколадні краплі 50 г

Покроковий рецепт:

  1. Масло розтоплюємо, додаємо цукор, яйця, ванільний цукор і сіль. Все добре перемішуємо.
  2. Додаємо борошно і розпушувач. Борошно можна додати все відразу, тісто добре вимішуємо спочатку ложкою або лопаткою, а в кінці руками. Всипаємо шоколадні краплі у тісто.
  3. Форму вистилаємо папером для запікання. Викладаємо тісто і розрівнюємо по всій площі форми. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.
  4. Готовий корж нарізаємо на квадратики. Їсти краще холодним, це дуже смачно! Печиво ароматне, в міру солодке.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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