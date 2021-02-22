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Дослідники з'ясували, чим небезпечний запах нового автомобіля

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Запах нового автомобіля викликає рак - фото 1
Запах нового автомобіля викликає рак / carwow

Значна частина автолюбителів обожнюють запах нового автомобіля. Але, виявляється, цей запах може нашкодити здоров'ю.

Так, двадцяти хвилин щоденного перебування у салоні нового автомобіля досить для підвищення ризику раку. А все тому, що запахи містять бензол і формальдегід. Як наголошується в дослідженні, джерелом небезпечного запаху є летючі органічні сполуки (ЛОС), які поступово виділять в атмосферу клей, пластик, текстиль та інші матеріали, що використовуються в автовиробництві.

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Дослідники з'ясували, чим небезпечний запах нового автомобіля - фото 448732

Своєю чергою, бензол і формальдегід, які містяться в ЛОС, добре відомі своїми канцерогенними властивостями. Крім ризику розвитку раку, бензол також здатний підвищити ризик безпліддя і народження дітей з вадами розвитку.

У зв'язку з цим дослідники проаналізували ризики, яким піддаються люди, які використовують автомобіль кожен день, і прийшли до висновку, що 20 хвилин регулярного перебування в новому авто досить, щоб вплив бензолу і формальдегіду був небезпечним для здоров'я.

Таким чином, чим новіша машина і чим більше часу там проводить людина, тим вищий ризик розвитку раку та інших несприятливих наслідків для здоров'я.

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Джерело: sciencedirect
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