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Нахабний їжак "пограбував" поліцейський відділок

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Колючого злочинця спіймали на місці злочину - фото 1
Колючого злочинця спіймали на місці злочину

Зухвалі пограбування поліцейських відділків, та ще й такі, які закінчуються вдало для грабіжників, бувають не тільки в голлівудських фільмах! Документальне відеосвідчення цього з'явилося днями у китайській соціальній мережі Weibo, причому виклали відео самі правоохоронці.

Ролик став вірусним і менш, ніж за тиждень зібрав понад 21 мільйон переглядів, а також потрапив у західні ЗМІ. Про пограбування написали навіть Daily Mail, висловивши всебічне схвалення діям грабіжника і назвали його "наймилішим злочинцем, якого вони тільки бачили".

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Об'єктивна хроніка подій виглядає так: 26 квітня, в п'ятницю вранці поліцейські китайського міста Сюаньчен помітили в саду невстановленого їжака, який, за їхніми словами, "намагався привласнити приватну власність", а точніше крав вишню. Їжак наколов ягоди собі на голки і намагався втекти з місця злочину. Поліцейські закликали його до порядку, але їжак проігнорував попередження. Після цього поліцейським вдалося зняти його на відео, яке, можливо, і стане головним доказом у розслідуванні.

Правда, сховатися з награбованим злочинцю не вдалося: поліцейські, як вони самі написали в Weibo, виставили загородження, і їжак був спійманий на місці злочину. У паніці він спробував знищити докази.

Зглянувшись над переляканим хижаком, поліцейські не стали висувати проти їжака звинувачення і відпустили його.

Нахабний їжак 'пограбував' поліцейський відділок - фото 325875

Втім, ми ж то знаємо, що їжаки не наколюють нічого собі на голки. Тому у нас закрався сумнів, чи не вирішили поліцейські трішки "хайпонути" на їжачку? Цікаво, хтось виплатить йому гонорар за монетизацію відео?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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