Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Варто побачити: відео з аеропорту в Сінгапурі захопило мережу

  • 3
Вражаючий аеропорт у Сінгапурі - фото 1
Вражаючий аеропорт у Сінгапурі / instagram.com/domenix_c

Користувачі не можуть відвести погляд від аеропорту Чангі у Сінгапурі, який доводить, що майбутнє вже настало. Цю неймовірну красу та архітектуру вже встигли назвати сучасними "Садами Семіраміди"!

На платформі Reddit користувач з ніком поділився відео, знятим у головному аеропорті в Сінгапурі. За короткий час допис опинився у топах мережі, адже його побачили понад 68 тисяч разів, а ще більш як 1600 осіб залишили коментарі. І це зовсім не дивно, адже ролик показує новий лайфстайл-хад Jewel Changi Airport, який має 10 поверхів (5 під землею та 5 над землею). Тут можна відшукати і готель, і чимало торгових точок, закладів, а ще неймовірний штучний водоспад та сад із зонами відпочинку. Саме вони потрапили у кадр, змусивши переглядати відео знову і знову.

І ще: На острові в Норвегії скасують час: перші деталі

via Gfycat

Читайте також: ІКЕА відкрила вакансію мрії: на пошуки щастя у Данії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 12:00
  • 4821
ТЕСТ: Доповни назву серіалу
  • Вчора, 15:00
  • 815
Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
  • 14 червня, 14:15
  • 324
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл