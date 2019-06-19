Варто побачити: відео з аеропорту в Сінгапурі захопило мережу

Користувачі не можуть відвести погляд від аеропорту Чангі у Сінгапурі, який доводить, що майбутнє вже настало. Цю неймовірну красу та архітектуру вже встигли назвати сучасними "Садами Семіраміди"!

На платформі Reddit користувач з ніком поділився відео, знятим у головному аеропорті в Сінгапурі. За короткий час допис опинився у топах мережі, адже його побачили понад 68 тисяч разів, а ще більш як 1600 осіб залишили коментарі. І це зовсім не дивно, адже ролик показує новий лайфстайл-хад Jewel Changi Airport, який має 10 поверхів (5 під землею та 5 над землею). Тут можна відшукати і готель, і чимало торгових точок, закладів, а ще неймовірний штучний водоспад та сад із зонами відпочинку. Саме вони потрапили у кадр, змусивши переглядати відео знову і знову.

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