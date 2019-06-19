На острові в Норвегії скасують час: перші деталі

Один із норвезьких островів вирішив попрощатись із концепцією часу, яку сприймають у всьому світі. Місцеві мешканці хочуть робити, що їм хочеться тоді, коли їм хочеться. Детальніше читайте далі.

Острів Соммарьой (Sommarøy) у Норвегії є доволі цікавим місцем, адже тут мешкає всього близько 300 осіб, які заробляють на рибалці та туризмі. Однак особливістю є те, що люди не відчувають часу. І це доволі просто та логічно пояснюється, оскільки полярний день для мешканців триває з 18 травня до 26 липня.

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Самі ж представники "Літнього острова", як вони себе називають, запевняють, що не відчувають час, тому хочуть робити будь-що будь-коли.

"У нас постійно денне світло, і ми живемо відповідно до цього. Наприклад, о другій годині ночі ви можете побачити, як діти грають у футбол, дорослі фарбують будинки або стрижуть газони, а підлітки йдуть купатися", – пояснює житель Кьелл Уве Хведінг, який також очолює кампанії "Зона, вільна від часу".

Чоловік вже передав заяву з підписами мешканців острову щодо скасування часу до норвезьких депутатів. У документі хочуть впровадити гнучкий графік на роботі та у школах.

"Наша мета – забезпечити повну гнучкість 24/7. Якщо ви хочете підстригти газон о 4 годині ранку, тоді зробіть це", – додає Кьелл.

Якщо вам все ще не віриться у таку дивину, то навіть міст до Соммарьоя здивує. На його поручнях можна побачити чимало годинників, адже туристи так показують, що забувають про час на острові.

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