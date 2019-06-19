ІКЕА відкрила вакансію мрії: на пошуки щастя у Данії

Компанія IKEA влаштувала конкурс, у рамках якого шукає людину для ідеальної роботи у Данії. Хоча роботою це назвати складно, адже потрібно буде шукати секрет щастя!

Якщо ви добре володієте англійською мовою та давно мрієте про подорож у Копенгаген, то є реальний шанс нарешті відвідати столицю Данії. В IKEA шукають людину, яка готова провести два тижні у найбільшому місті мальовничої країни, щоб віднайти хюґе, тобто універсальні секрети щастя.

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Умови доволі прості: бути повнолітнім, а також написати коротко про себе, зняти хвилинне відео, чому ж ви хочете досліджувати щастя та надіслати заявку. Звісно ж, все має бути англійською мовою. Дедлайн до 1 липня.

Серед вимог до кандидатів також є любов до мандрів, вивчення нового, знайомств з людьми, а також відсутність страху перед камерами та натовпом.

Переможець, який займе тимчасову вакансію, отримає шанс відпочити два тижні у вересні 2019 у Копенгагені, вивчаючи побут, звички данців. До слова, всі витрати на харчування, транспорт та помешкання покриває ІКЕА, не забуваючи про "кишенькові" на особисті потреби.

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