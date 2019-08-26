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Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень
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Бракує альтернативний плейлист без попси? Заціни добірку рок-пісень, які вийшли у світ за новий тиждень серпня. Нові кліпи та треки від молодих та відомих гуртів вже чекають на тебе!
Свіжий рок виходить значно частіше, аніж ви могли припустити, тому щотижня створюємо ідеальну підбірку нових треків та кліпів від відомих та юних рок-гуртів з усього світу. Зібрали найкрутіший плейлист пісень, які вийшли у світ за новий тиждень серпня. Не оминули увагою новинки від Enter Shikari, Angels & Airwaves, Bad Wolves та інших.
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Enter Shikari - Stop the Clocks (Official Video)
- The Standby - Drawing Out The Hurt (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Proposal - Arrhythmia (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Assume Nothing - Signs Of Misery (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Mémoire - No Sol
- Speech Patterns - Another Mess (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Derange - Higher (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Void Of Vision - Psychosocial (feat. Marcus Bridge, Sean Harmanis + Ryan Siew)
- Dream State - Open Windows [Official Music Video]
- Slowly Slowly - Creature Of Habit Pt. 2 [Official Music Video]
- ROAM - Hand Grenade (Visual)
- Tiny Moving Parts - Bloody Nose (Play Through)
- Bayside - Prayers (Visual)
- Waterparks - DREAM BOY (Official Music Video)
- SIN SHAKE SIN - Nobody's Gonna Save My Soul (Official Music Video)
- Angels & Airwaves - Rebel Girl (Official Music Video)
- Off With Their Heads - "No Love"
- The Menzingers - "America (You're Freaking Me Out)"
- Locket - Other People (Bell Tower Sessions)
- Capstan - We'll Always Have Paris (Official Music Video)
- The Sidekicks - "Feed II"
- Bad Wolves - I'll Be There (Official Music Video)
- Bad Wolves - Killing Me Slowly (Official Audio)
- Be Still - Same Colors (Music Video)
- Free Throw "Perfect Driftwood" (official video)
- TUNGSTEN - The Fairies Dance (OFFICIAL VIDEO)
- ANNISOKAY - Good Stories (OFFICIAL VIDEO)
- AVIANA - Frail (OFFICIAL VIDEO)
- Flight Paths - Weathered & Broken
- Evanescence - "Going Under" (Cover by The Animal In Me)
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