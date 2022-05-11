Вартість житла в Києві знизилася на 37% – яка зараз ціна оренди за квартиру

Дані додатку bird свідчать про те, що вартість орендованого житла у Києві знизилась, як і загальний попит на квартири. Читайте далі та дізнайтеся актуальну вартість оренди квартири в столиці.

Оприлюднили інформацію про стан ринку і ціни на оренду квартир, за даними статистики додатку bird.

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bird — це додаток для айфонів, який допоможе з пошуком житла в Києві. Перевага – це 3D-карта та розпізнавання фейкових оголошень.

Попри те, що відновлення довоєнного попиту на житло в Києві відновлюється, все ж станом на 10 травня кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня.

Також у bird зауважили, що "є велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказана вища ціна після війни".

Ціни на оренду 1-кімнатної квартири у Києві від початку війни впала на 37%. Тобто раніше середня вартість становила 13 000 гривень в місяць, а тепер потрібно заплатити до 8 000 гривень в місяць.

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