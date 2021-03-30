Італійський Інтер презентував нову емблему клубу

Як повідомляє офіційний твіттер міланського футбольного клубу Інтер, керівництво "нерадзуррі" завершило раніше анонсований процес ребрендингу клубу, представивши оновлений логотип.

Як і було обіцяно раніше, нова концепція побудована навколо ідеї переходу від застарілої назви організації "Football Club Internazionale Milano" до більш лаконічної "Inter Milano". Саме навколо абревіатури IM і був побудований новий логотип команди.

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Цей крок дозволив клубу в лаконічному дизайні з грубою геометрією вмістити зв'язок історичного минулого команди і погляди в майбутнє, що є продовженням концепції слогана "IM Ready", яку керівництво презентувало на більш ранніх етапах демонстрації своїх ідей.

"Я – ФК Інтер Мілан. Те, чим я є сьогодні – плід того, чим я був завжди. Відкритий світу, укорінений в місті", – сказано в презентації. А ось так виглядав попередній логотип:

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